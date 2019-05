WHITECHAPEL sind eine Livemacht mit brachialen Growls und fetten Gitarren. Am 26. Juni präsentieren die US-Metaller auf einer exklusiven Club-Show im Stuttgarter Universum ihr neues Album „The Valley“.

Noch vor dem Start des Festivalsommers feirn die Jungs aus Knoxville mit einer exklusiven Show in Stuttgart ihr im März erscheinenes siebtes Album "The Valley".

Seit ihrem Debüt The Somatic Defilement von 2007 zieht sich Finsternis wie ein roter Faden durch die Musik von WHITECHAPEL, doch so rabenschwarz wie auf ihrem siebten Album "The Valley" hat die Band nie geklungen. „Fröhliche Texte, schöne Emotionen und Melodien gibt es auf dieser Scheibe eher nicht zu hören“, sagt Gitarrist Alex Wade. „"Mark of the Blade" von 2016 klang zwar auch keineswegs nach eitel Sonnenschein, war aber weniger auf Gefühl und Stimmung ausgerichtet, sondern bestand einfach aus geradlinigen Metal-Songs. Die neuen Stücke versprühen etwas Dunkleres, Melancholisches.“ Obwohl Sänger Phil Bozeman noch nie ein Blatt vor den Mund genommen und seiner Stimme schon immer alles abverlangt hat, wird er diesmal sogar noch persönlicher – da es um seine schwere Kindheit geht, muss die Musik dies angemessen widerspiegeln.