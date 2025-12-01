Whitney Houston - Tribute Show

„Mehr als ein Moment“

„Die Goldene Stimme“ bringt das Erbe von Whitney Houston auf die Bühne: Kerstin Heiles verleiht der unvergesslichen Sängerin Leben, indem sie mit ihrer außergewöhnlichen Stimmgewalt die große Diva ehrt. Die Show vereint mitreißende Songs, dramatische Momente und emotionale Textpassagen und lässt das Publikum in die bewegende Geschichte von Whitney Houston eintauchen – vom Gospel-Chor-Mädchen zur Pop-Ikone.

„Whitney Houston erstand wieder auf: Kerstin Heiles kam dem Star in ihrer Stimmgewalt so nahe, dass die Besucher jeden Song mit Begeisterung quittierten.“ So zitierte die Mittelbayerische Zeitung die Leistung von Kerstin Heiles auf der Bühne. Ein unvergessliches Erlebnis mit Kerstin Heiles und der Christoph Pauli & Band für alle Fans der Göttin des Pop!