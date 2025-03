WHO und Politik: Macht, Korruption und Manipulation

Eintritt: 20€

Reservierung unter: Anmeldung@diebasis-hn.de

➤ Einlass: 17:00 Uhr

Di.11. März 2025 18:30 - 22:00

Bürgerzentrum Brackenheim

Austraße 21

74336 Brackenheim

Mit Dr. Wolfgang Wodarg

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) – ursprünglich gegründet, um die globale Gesundheit zu fördern – steht heute zunehmend in der Kritik. Wie konnte eine Organisation mit hehren Zielen zu einem Machtinstrument werden, das politische Entscheidungen weltweit beeinflusst? Dr. Wolfgang Wodarg, Arzt, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und langjähriger Experte für Gesundheitspolitik, deckt in seinem Vortrag die Hintergründe der WHO und ihrer politischen Verflechtungen auf.

Mit klarer Analyse und fundierten Fakten beleuchtet Wodarg die Netzwerke, die Macht und Geld über Gesundheit stellen. Im Mittelpunkt stehen die Abhängigkeiten der WHO von privaten Interessen, die Rolle großer Konzerne und die Frage, wie politische Entscheidungen von wirtschaftlichen Motiven geprägt werden. Dabei geht er auf die grundlegende Frage ein: Wem dient die WHO – der Gesundheit der Menschen oder den Profiten der Mächtigen?

Wodarg analysiert außerdem, wie die Verbindung von Politik, Medien und Wissenschaft in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass Transparenz verloren ging, öffentliche Debatten polarisiert wurden und kritische Stimmen zunehmend marginalisiert werden. Anhand konkreter Beispiele zeigt er auf, wie Entscheidungsprozesse durch wirtschaftliche Interessen gesteuert und Narrative manipuliert wurden.

Ein Abend der Aufklärung und Inspiration

Dr. Wodarg schlägt Brücken zwischen den Herausforderungen der heutigen Gesundheitspolitik und möglichen Lösungsansätzen. Er fordert mehr Demokratie, Transparenz und die Rückkehr zu einer Politik, die den Menschen und nicht den Märkten dient. Seine klaren Worte regen zum Nachdenken an, hinterfragen eingefahrene Denkmuster und motivieren, selbst aktiv zu werden.

Nach dem Vortrag bietet eine ausführliche Frage-Antwort-Runde die Möglichkeit für Fragen und Diskussionen. Hier können Sie Ihre drängenden Anliegen einbringen, kontroverse Themen vertiefen und gemeinsam Perspektiven entwickeln, wie eine menschlichere Gesundheitspolitik aussehen könnte.

Ein Themenabend für alle, die hinter die Kulissen der globalen Gesundheitspolitik blicken und verstehen wollen, was wirklich auf dem Spiel steht.