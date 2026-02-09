WHO Stuhl-Platzkonzerte: Retired Soon

Zum Abschluss der Konzertreihe: RETIRED SOON! Yeaaah, sie sind wieder dabei! Retired Soon und seine unwiderstehliche Darbietung von scharfen Rock`n´Roll-Nummern und Beat-Schmuckstücken!

Das meiste wird nur noch selten im Radio gespielt, und verschlummert sein Dasein in unserem kollektiven musikalischen Unterbewusstsein…Also aufgewacht: Anschnallen und Ohren auf, wir fliegen!