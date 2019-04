Who the f*ck is Batu? x Telekom Electronic Beats

Zur zweiten WTF-Edition in 2019 begrüßen wir mit dem Bristoler Omar McCutcheon aka Batu einen lang ersehnten Gast in unserer Homebase. 2013 trat er erstmalig mit einem Release auf dem Livity Sound Sublabel "Dnuos Ytivil" in Erscheinung. Nach Ausflügen auf Tempa und Cold Recordings rief er 2015 sein eigenes Label " Timedance " ins Leben, das sich von da an mit Releases u.a. von Lurka, Giant Swan, Laksa UK oder unseren früheren Gästen Ploy und Bruce zu einem der tonangebenden Labels für vorwärtsdenkende Bassmusik aus UK entwickeln sollte. Parallel dazu folgten weitere Veröffentlichungen auf Mistry, Hessle Audio oder XL Recordings. Nicht zuletzt durch seine DJ-Skills ist er mittlerweile von Asien bis in die USA in Clubs und auf Festivals anzutreffen und begeistert durch seine unkonventionelle Musikauswahl ebenso wie durch einen Mixing-Stil, der auch vor Tempowechseln nicht zurückschreckt, aber stets die Tanzfläche im Blick behält.