Sam ist die mächtigste Frau Hollywoods, wenn es um das Casting und die Besetzung der Rollen geht. Jeder der hoch hinaus will, muss an ihr vorbei! Ihre Assistentin Rachel unterstützt sie bei der Arbeit für ihren neuen Film und trifft so auf den jungen Gelegenheitsschauspieler Alex. Er ist vom Ehrgeiz zerfressen und muss, koste es was es wolle, bei der neuen Produktion mitspielen. Wer will das nicht?!In wenigen Wochen ist Drehbeginn. Alle warten auf Sam, die einfach nicht mit der endgültigen Besetzung‚ rüberkommt’. Stattdessen sucht sie Kontakt zum ehemaligen Stummfilmstar Joey, den sie aus früheren Zeiten kennt. Bob, ihr Produzent wird unruhig, die großen Geldgeber ungeduldig. Plötzlich geht es um alles oder nichts – um Leben und Tod.„Wer ist wer?“ in diesem Spiel? Wer ist bereit, für sein Ziel über Leichen zu gehen?

Ariel und Rodrigo Dorfman gehen in ihrer bitterbösen und urkomischen Farce weit über das übliche Klischee hinaus. Das Stück blickt hinter die Kulissen der „Traumfabrik Hollywood“. Mit großer psychologischer Einfühlsamkeit und verblüffender Originalität, analysieren die Autoren die Helden, Macher, Opfer und Loser.