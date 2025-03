Why we sing" - Konzert der GioCoro Kinder- und Jugendkantorei Ditzingen

Die etwa 60 Grundschulkinder und Jugendlichen von GioCoro Ditzingen konzertieren miteinander und erzählen von der Freude, wie sie sich im gemeinsamen Singen teilt. Zur Aufführung kommen Songs aus dem märchenhaften Waldmusical "Randolfo und der eine Ton" sowie neue Arrangements zu Songs, die für GioCoro entstanden sind, darunter Coldplay (Feels Like I'm Falling in Love), Greg Gilpin (Why we sing), Sarah Quartel (This we know), Eriks Esenvalds (Sing for the Peace of the World) und Taylor Swift (Long Live). Die Leitung haben Sabine Segmiller und Andreas Gräsle.