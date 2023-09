"Wi Wo Wa - Wunderbuch" für Kinder ab mindestens 4 Jahren

"Wi Wo Wa - Wunderbuch"

Kindertheater ohne Worte für Kinder ab mindestens 4 Jahren, Karten 5 €, Verkauf in der Gemeindebücherei, Tel. 07123 7207 410

Emma langweilt sich. Sie hat schon alle Apps auf ihrem Tablet gespielt - und was nun? "Hallo Emma!" Wer spricht denn da? Ein Buch! Emma entdeckt eine Geheimtür im Buchrücken, öffnet es neugierig - und lässt sich in das geheimnisvolle Buch locken. Dort entdeckt sie eine unerwartete Welt. Mit allem kann sie spielen: aus Federn entsteht ein Hühnerhof, mit Luftballons kann man fliegen, die eigenen Finger und Zehen verwandeln sich in Insekten, ein Geigenbogen entlockt dem Zopf eine Melodie, eine Buchseite wird zur Harfe...Und überhaupt, wer spricht denn da? Findet Emma endlich jemanden zum Spielen?

Das, was Ingrid Irrlicht mit ihrem "Wunderbuch" freisetzt, reicht über die zweidimensionale Erfahrung auf Bildschirmen hinaus und ermutigt Kinder, "um die Ecke zu denken" und komplexe Welten auf kreative Weeise zu erfassen.