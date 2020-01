Wicked Souls

Hallo Ihr Lieben, bevor euch Metahuman im März zum schwitzen bringen wird, haben wir im Februar eine kleine Aufwärmrunde für euch.

Dabei wird von Full On über Forest bis zu Hi-Tech einiges geboten sein.

Zuerst wird euch Zilion mit treibenden Full On Beats zum tanzen bringen, bevor Ignis Ferrum euch auf eine 4 stündige Reise durch verschiedene Genres mitnimmt. Zum Abschluss wartet noch eine kleine Überaschung auf euch, die wir kurz davor verraten.

Wer sich den Eintritt sparen möchte, darf auch gerne eine Barschicht übernehmen 😉

Also be there or be square

22.00-24.00 Zilion

24.00-4.00 Ignis Ferrum

4.00-6.00 Suprise act