Wickie und die starken Männer

Gastspiel des Theaters aus dem schwarzen Wald.

Wickie ist ein kleiner Junge, der Im Wikingerdorf Flake lebt. Sein Vater Halvar ist der Chef der Wikinger. Wickie ist ein bisschen ängstlich, aber dafür umso klüger. Oft ist er mit seinem Vater und den anderen Wikingern mit dem Schiff unterwegs. Dabei muss Wickie die starken Männer oft mit seinen tollen Ideen vor dem Schrecklichen Sven und seinen Piraten retten und aus Gefahren befreien. Und der kleine Wickie ist der große Held!

Wickie, der quirlige kleine Wikinger aus Flake wirbelt mit seinen Abenteuern seit über 60 Jahren durch Comics, Fernsehen und Kino – endlich erobern die Wikinger auch das Regionentheater!

Geeignet für Kinder ab 5 Jahren.