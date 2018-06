Widde Widde Wie...

... es uns gefällt. Wie das ist? Woher sollen wir das wissen? Hexen, dunkle Magier, Marsmenschen, Little Trump oder ein sprechender Teller Apfelkompott. All das kann, muss aber nich'. Nur so viel sei gesagt: Auch ohne Haus, Äffchen und Pferd wird es stark Halli-Galli-lastig. Lass dich überraschen, wir tun's auch!

Mit: Mia Cesljarevic, Luzia Dinkel, Albin Fuchs, Jason Ben Graf, Juliana Klopfer, Philipp Kossack, Elise Mandl, Carla Pertschy, Alina Reichel, Mirja SchwenkKünstlerische Leitung: Markus Michalik