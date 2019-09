Widerfahrnis

Bodo Kirchhoff verbindet in seiner hochgelobten und 2016 mit dem Deutschen Buchpreis prämierten Novelle, die Italiensehnsucht eines älteren Liebespaares mit der Flüchtlingskrise 2015. Auf ganz ungewöhnliche Weise werden die Protagonisten zu gutmeinenden Helfern, deren Zweisamkeit auf eine Probe gestellt wird, der sie nicht gewachsen sind. Eine romantische Autofahrt wird zur Zerreißprobe, das Ausleben des Glücks konfrontiert mit Schicksalen, die weitere Wege aus anderen Gründen auf sich genommen haben.

StZ August 2016: »Eine Novelle, eine Road Novella, wenn man so will, die fast traumhaft beginnt und aus der Welt des Banalen und Bedrohlichen hinauszuführen scheint, um unverhofft mitten in der Gegenwart zu landen.«

FAZ September 2016: »Präziser wird in diesem Herbst in Deutschland nicht erzählt (…) Diese Novelle misst einen großen Raum aus«

Aufführungsrechte Felix Bloch Erben GbmH & Co KG

Eine Koproduktion mit dem Altonaer Theater, Hamburg