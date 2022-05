Pinocchio-Eiswerkstatt

Es gibt Bücher, die von ihren Autor:innen nur aus einem einzigen Grund geschrieben wurden:

Sie wollten es in ihren eigenen Bücherregalen sehen, sie wollten es ihren Freunden schenken, sie wollten glücklich sein und konnten nicht glücklich sein, solange sie wussten, dass es dieses Buch nicht gibt. Ein solches Werk ist "MOSTRO": Es gab bisher noch kein Buch über die seltsamste Figur in den Eisdielen zwischen Reinbek und Memmingen, doch jetzt gibt es ein Buch über Pinocchio-Eisbecher in Deutschland! Und hier und heute können auch unsere Besucher:innen glücklich werden:

Konfigurieren Sie aus fein gekühltem Eis, Wäffelchen, Zuckerstreusel und anderem bunten Süßkram Ihren ganz eigenen, schönsten Pinocchio-Eisbecher! Die Zutaten stehen bereit, wir erwarten Sie an der Eisbar!

Eisbar, Workshop, Fotoshooting

Mitmachpreis: 1,- Euro