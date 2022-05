Britta Jürgs "Illusionen" von Ruth Rehmann

Im selben Jahr wie Grass’ "Blechtrommel" oder Bölls "Billard um halb zehn" erschienen, erzählt Ruth Rehmann in ihrem Roman "Illusionen" vom Arbeitsalltag und den Wochenendvergnügungen dreier Frauen und eines Mannes,

die im Großraumbüro eines Konzerns tätig sind. In zwölf Kapiteln schildert Rehmann deren Abenteuer und Enttäuschungen, Träume und Illusionen – bis zur ernüchternden Rückkehr in den 13. Stock am Montagmorgen. Ruth Rehmann (1922– 2016) arbeitete als Lehrerin, Dolmetscherin und Pressereferentin. 1958 las Rehmann das Kapitel "Das erste Kleid" auf der Tagung der Gruppe 47 in Großholzleute. Bei der Abstimmung über den Preis der Gruppe unterlag sie Günter Grass.(AvivA Verlag)

Geburtstagslesung

Studierende HMDK (Lesung)

Marktticket: 1,- Euro (nur Tageskasse)