Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst fördert unabhängige Verlage mit dem Verlagspreis Literatur des Landes Baden-Württemberg.

Bereits 2020 vergeben und in diesem Jahr feierlich verliehen an den Mannheimer kunstanstifter verlag. Kunststaatssekretärin Petra Olschowski wird den mit 12.500 Euro dotierten Preis an Suse und Niklas Thierfelder überreichen, die den Verlag im Jahr 2006 gegründet haben. Die Autorin Lucia Jay von Seldeneck und der Künstler Florian Weiß nehmen uns im "Logbuch – Schiffe, die Legenden wurden" mit an Bord berühmter Schiffe und auf hohe See. Sie erzählen von der ewigen Sehnsucht nach dem Unbekannten, von den bangen Momenten des Aufbruchs, dem unberechenbaren Dasein auf dem Meer oder gar im Weltall. Bevor Sie selbst den festen Boden unter den Füßen und das Literaturhaus verlassen, stoßen Sie mit uns auf den Preisträger an! (kunstanstifter verlag)

Preisverleihung, Lesung, Empfang

Petra Olschowski (Preisübergabe)

Lucia Jay von Seldeneck (Lesung)

Florian Weiß (Lesung)