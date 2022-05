Über »Heilige Schrift I« von Wolfram Lotz

»Und plötzlich dachte ich: Es wäre einmal tatsächlich über ALLES zu schreiben, genau an diesem Ort, an dem für mich erstmal so wenig ist.« Der das schreibt, ist der Dramatiker, Lyriker und Hörspielautor Wolfram Lotz.

Ein Jahr lang hat er Tag für Tag ALLES mitgeschrieben: Die Mooves der Nachbarskatze, einen Rant gegen den Repräsentationalismus im Theater, das Spielen der Kinder -- Ein Exzess, ein bewegendes Zeitbild, ein reichhaltiges Kaleidoskop der Formen. Zur Einstimmung auf Wolfram Lotz’ Lesung aus Heilige Schrift I im Literaturhaus und im Zweiklang mit unserem dem Notat als Form gewidmeten „zwischen/ding“, nehmen wir Teil an diesem schier endlosen »Selbstgespräch bei offenem Fenster«.

Ort: Literaturhaus Stuttgart

Anmeldung unter u35@literaturhausstuttgart.de