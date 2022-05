Wessen Wissen zählt? Über den Umgang mit Rassismus in der Bildungsarbeit

Sich gegen Rassismus einzusetzen, ist eine Absicht, die viele Menschen, Initiativen und Institutionen in unserer Gesellschaft eint. Das trifft auch auf schulische und außerschulische Bildung zu.

So enthält der Koalitionsvertrag der aktuellen Landesregierung in Baden-Württemberg folgende Passage: "Wir wollen, dass an allen Schulen eine Lehrkraft als Ansprechperson gegen Rassismus und Diskriminierung benannt wird und dafür ein gezieltes Fortbildungsangebot erhält."

Bei der Frage, was unter Rassismus zu verstehen ist, was also das genaue Problem ist und wie dieses Problem gesamtgesellschaftlich und in Bildungsprozessen bearbeitet werden kann und soll, scheiden sich schnell die Geister. Das liegt auch an der Komplexität des Themas. So wird Rassismus aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und von unterschiedlichen Fachdisziplinen untersucht. Es gibt Wissen über Rassismus, das über soziale Medien vermittelt wird und nur schwierig Eingang in die offiziellen Lehrmaterialien bekommt. Zudem gibt es Wissen über und Erfahrungen mit Alltagsrassismus, die Nichtbetroffene oft nicht sehen oder negieren.

Die Veranstaltung "Wessen Wissen zählt?" greift diese hier angedeuteten Herausforderungen auf und übersetzt sie in konkrete Fragen, die mit Akteur*innen der schulischen und außerschulischen Bildung diskutiert werden.