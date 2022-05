Salih Jamal - Blinder Spiegel

Paris. Sie und er. Elle und Lui. Sie begegnen sich in einem Café. Lui ist Fluglotse. Er wechselt die Städte und Flughäfen immer dann, wenn ihm das Leben zu eng wird.

Sie ist die Frau eines Unternehmers, der in die Politik drängt und sie zu oft über lange Zeit allein zurücklässt. In einer obsessiven Affäre flüchten sie in Tagträume und halten sich gegenseitig in ihrer abgründigen Verlorenheit – eine tragische Liebesgeschichte in fünf Akten. Salih Jamal hat seine Wurzeln in Palästina. Er lebt und arbeitet in Düsseldorf. 2021 erschien sein Roman "Das perfekte Grau". Der vielbeachtete Roman kam auf die Hotlist 2021 und zählte zu den 10 besten Büchern Deutschlands aus unabhängigen Verlagen. (Septime Verlag)

Lesung und Gespräch

Wolfgang Schorlau (Moderation)

Marktticket Euro 1,- (nur Tageskasse)