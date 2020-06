MARCEL DOUDIEH & DIE GLEISARBEITER

Mal singt Marcel Doudieh vom Aufbruch, der Hoffnung, dann von Eindrücken und Momenten. Er versteht sich als musikalischer Geschichtenerzähler, die Texte wohl durchdacht und manchmal (selbst-)kritisch, doch immer ausdrucksstark. Dabei spricht seine Stimme von alten Herausforderungen und neuen Perspektiven.

Eine bunte Truppe an Musiker_innen aus dem Gleisarbeiter-Kollektiv begleiten ihn in jeweils verschiedenen Formationen und machen damit jedes Konzert zu einem einzigartigen Ereignis.

WIDERSACHER ALLER LIEDERMACHER

Die im Rahmen eines Kabarettprogramms von Leadsänger und Texter Matthias Wolf gegründete Band, betrat in kurzer Zeit diverse künstlerische Pfade. Schnell erlangte die Gruppe in ihrer Heimatstadt Würzburg Bekanntheit durch berüchtigte improvisatorische Dada-Auftritte. Aufgrund dieser anfänglichen Regellosigkeit bot sich dem Kollektiv ein fruchtbarer Nährboden, auf dem innovative Ideen generiert werden konnten und ein intuitives Zusammenspiel entstehen konnte.

Nach einiger Zeit fügten sich die verschiedenen musikalischen Hintergründe der Bandmitglieder zu einem eigenen, charakteristischen Sound zusammen. Prägend sind hierbei vor allem die teils dialektalen und mehrsprachigen Texte, sowie ein unverkennbarer Groove, getragen von Julian Hrdina (dr), Marcel Doudieh (git, sax), Joris Conrad (keys), Cornelius Grömminger (bass) und Matthias Wolf (voc, git). Die Band lässt sich nur schwer auf ein Genre festlegen und manövriert zwischen Folk, Hip-Hop und Rock mit einer selten gehörten Leichtigkeit.

Gemütlicher Biergartenflair mit kühlen Getränken, Pizza und Livemusik.

Bitte haltet Euch an die bekannten Regeln wie Mindestabstand und Maskenpflicht (außer an eurem Sitzplatz), etc.

Tanzen ist leider noch nicht möglich.