Norwegisches Märchen mit Marionetten und anderen Figuren für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren.

In dem norwegischen Märchen Wie Askeladden die Silberenten vom Troll stahl sitzt Askeladden am Herd und stochert in der Asche herum, wie bei uns das Aschenputtel. Atemlose Stille herrscht zu Beginn, staunendes Gemurmel beim Anblick des Königs, Erschrecken bei den Auftritten des Trolls, Gelächter beim Erscheinen der blöden Tochter, die von Askeladden überlistet wird und schließlich ein vielstimmiges "Aaah", wenn Askeladden endlich die schöne Prinzessin bekommt...

^

Beschreibung