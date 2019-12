Wie Askeladden die Silberenten vom Troll stahl

Im norwegischen Märchen sitzt Askeladden am Herd und stochert in der Asche herum, wie bei uns das Aschenputtel.

Atemlose Stille herrscht zu Beginn, staunendes Gemurmel beim Anblick des Königs, Erschrecken bei den Auftritten des Trolls, Gelächter beim Erscheinen der blöden Tochter, die von Askeladden überlistet wird und schließich ein vielstimmiges "Aaah", wenn Askeladden endlich die schöne Prinzessin bekommt.

Eine solche Interaktion zwischen Figuren und Publikum ist nur im (Puppen-)Theater möglich, das kann die "Glotze" nicht bieten.

Der Puppenspieler Veit Utz Bross, als Sohn eines bekannten Figurenbauers von Kindesbeinen an mit der Materie vertraut, bietet Puppentheater vom Besten. Das ganze Stück wird von Bross alleine gespielt. Und zwar so meisterlich, dass das Publikum den Marionettenspieler, der auf der Bühne offen sichtbar die Fäden zieht, völlig vergißt und in der Handlung des Märchens aufgeht.