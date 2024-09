Wie aus Chaos Struktur wird - Superorganismus Insektenstaat

Wer hat nicht schon vor einem Ameisenhaufen gestanden und sich gewundert, dass in dem riesigen Gewimmel doch jede Einzelne strikt ihren Weg geht? Auch im Bienenstaat ist man leicht geneigt, einen größeren Geist am Werke zu sehen. Aber wie organisieren sich diese kleinen Wesen zu funktionierenden Systemen? Wer wird Königin, Hofdame, Amme, Drohne, Bau-, Putz-, Heizer-, Wächter-, Erkundungs-, Wegweiser-, Sammel- oder Lagerbiene? Woher weiß jede genau was sie zu tun hat? Vieles in der Biologie dieser Tiere steckt dahinter, dass ein Volk aus mehreren tausend Individuen zusammen agiert wie ein einziger Organismus.