Wie bewerbe ich mich für ein Studium in den USA?

Du spielst mit dem Gedanken, ein Studium in den USA zu absolvieren, weißt aber nicht, wie Du die passende Universität auswählst und wie das Bewerbungsverfahren für internationale Studierende abläuft? In diesem Vortrag stellen wir das US-Hochschulsystem vor und geben Dir Tipps und Ressourcen zur Zusammenstellung Deiner Bewerbungsunterlagen.

Für noch mehr Praxistipps bieten wir ein Application Boot Camp am Sa. 15.10. (Präsenz) und am Sa. 22.10. (Online) an.

Ort: Online via Zoom www.dai-tuebingen.de/bewerbung

Eintritt: frei

In Kooperation mit EducationUSA