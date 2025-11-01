Wie der Kasper dem kleinen Krokodil Emil zu einem Bonbon verhilft, die Prinzessin rettet und heiratet, das große Krokodil zweimal unangespitzt in den Boden schlägt und wie er den Teufel verdrischt.

Also, es gibt sowas noch (oder wieder), eine richtige Kasperlgeschichte! Das Stück hatte 1988 in Moskau Premiere und seitdem überall begeisterte Aufnahme gefunden.

Veit Utz Bross ist Autor, Regisseur, Figurenbauer und Puppenspieler in einer Person. Insgesamt sind bei ihm ständig etwa 80 Puppen – Marionetten, Stab- und Handpuppen – im Einsatz.

Er hat nicht nur Stücke für Kinder, sondern auch Inszenierungen für Erwachsene in seinem Repertoire. Kinder gehen natürlich bei den Aufführungen lebhafter mit, es kommt aber auch vor, dass sich Erwachsene von der faszinierenden Kasperlwelt fesseln lassen und für kurze Zeit die Alltagssorgen vergessen.

Der Kasper kommt! oder: „Wie der Kasper dem kleinen Krokodil Emil zu einem Bonbon verhilft…“ mit Puppenspieler Veit Utz Bross ist für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren geeignet und wird im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen gespielt.