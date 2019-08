Kasperle beim Zauberer

Kaspern ist noch lange nicht out – dafür sorgt Veit Utz Bross.

Selbstverständlich stammen die Idee und zwei neue handgeschnitzte Figuren aus seinem reichen Fundus.

Welch schelmisch-spaßiger Kasper begegnet einem da. Findet er doch zunächst gar nicht den Weg in sein Kasperl- Theater. Auch der Vorhang hat so seine Tücken. Er will partout nicht aufgehen. Nur mit lauthalser Sangesunterstützung der Kinder "Tri-tra-tralala" bleibt er endlich offen. Schon fängt der Kasper ordentlich an zu kaspern. Während er seinen Freund Emil sucht, kommt eine schnöde Kartoffel zum Vorschein und behauptet doch glatt, der Emil zu sein. Er ist nämlich vom bösen Zauberer Zambambam verzaubert worden. Dabei wollte er bloß ein Bonbon von ihm. Kasperle macht sich natürlich gleich auf den Weg.