Kasper und Seppel bekommen eine wichtige Flaschenpost aus Afrika.

Die Großmutter muss gerettet werden. Sie machen sich also auf den Weg mit einem selbstgebauten Segelboot, kommen auch mithilfe des Publikums in Afrika an, lassen sich von der Giraffe und dem Elefanten Bimbo helfen, die Großmutter aus den Klauen des Löwen Simba zu befreien.

Wieder zuhause bekommt Seppel seine geliebten Pfannkuchen…