Die Großmutter hat Geburtstag und Kasper und Seppel denken sich ein Geschenk für sie aus – eine kleine Spieluhr.

Natürlich stiehlt der Räuber aus dem Wald die Spieluhr und dann will er auch noch alle Pfannkuchen stehlen. Die Hexe zaubert eine scheußliche Musik in die Spieluhr hinein und, und, und…

Natürlich gibt es ein Happy End, denn Kasper und Seppel retten im wahrsten Sinne des Wortes Großmutters Geburtstag und sie hat nichts davon mitbekommen. Auf kleinster Bühne geht es eine halbe Stunde lang lustig, spannend, aufregend und abenteuerlich zu. Veit Utz Bross versteht es meisterhaft, jung und alt durch die faszinierende Kasperlwelt zu fesseln und den Alltag vergessen zu lassen.

Der Kasper kommt! oder: „Wie der Kasper der Großmutter ihren Geburtstag rettet“ mit Puppenspieler Veit Utz Bross ist für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren geeignet und wird im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen gespielt.