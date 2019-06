Wie ein Löwe / Comme un lion

Der 16-jährige Mitri (Mytri Attal) aus einem Dorf im Senegal wird von einem Fußball-Talentscout entdeckt, der ihn nach Frankreich vermitteln will. Die Großmutter, bei der Mitri aufwächst, verschuldet sich, um Mitris Reise zu finanzieren. Doch in Paris angekommen, wird der Junge von seinem Agenten versetzt und irrt ohne Geld durch die Stadt. Sein Traum vom Profifußballer rückt in weite Ferne bis ihm Trainer Serge (Marc Barbé) eine Chance gibt...

F 2013, 112 Min., OF mit dt. UT. FSK ab 6. Eintritt frei, Spende willkommen. Auf der Institutsterasse.