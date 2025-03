Wie einfach ist unser Universum?

Idealerweise reichen sechs Messgrößen aus, um die gesamte Entwicklung des Alls vom Urknall bis in die fernste Zukunft zu beschreiben. Das ist eine fast unglaubliche Erfolgsgeschichte der modernen Wissenschaft. Aber lässt die die kosmische Komplexität tatsächlich so leicht verstehen? Neue Messungen irritieren. Werden sie das kosmologische Standardmodell widerlegen? Und was dann? – Der Referent ist Autor zahlreicher Bücher zum Thema, darunter „Einfach Hawking!“ und „Tunnel durch Raum und Zeit“.