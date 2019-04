Die Städtischen Museen Heilbronn präsentieren aus ihrer Sammlung: Skulpturen und Plastiken sowie Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts. Von Auguste Rodin und Emy Roeder über Hal Busse bis zu Werken der renommierten Ernst Franz Vogelmann-Preisträger. Die Ausstellung wird in beiden Häusern gezeigt und lädt die Besucher ein, ihr Lieblingswerk zu entdecken.

Die Städtischen Museen Heilbronn laden am Donnerstag, 18. April 2019, um 11.00 Uhr zur Pressevorbesichtigung der Ausstellung „Wie es Euch gefällt – Ankäufe und Schenkungen seit 2004“ in der Kunsthalle Vogelmann, ein. Die Städtischen Museen Heilbronn präsentieren ihre Ankäufe und Schenkungen mit zwei Sammlungsschwerpunkten: der Skulptur und Plastik sowie Künstlern des 19. und 20. Jahrhunderts im deutschen Südwesten. Gezeigt werden u.a. Werke der Klassischen Moderne von Auguste Rodin und Toni Stadler über Priska von Martin und Thomas Lenk bis zu Franz Erhard Walther und Thomas Schütte. Außerdem Werkgruppen des Heilbronner Malers Karl Hartmann, der im vergangenen Jahr in Heilbronn verstorbenen Hal Busse, Hans Schreiner sowie Kunstwerke der Stuttgarter Schule, etwa Ida Kerkovius, Bruno Diemer oder Moritz Baumgartl. Durch das anhaltend hohe Preisniveau im Kunsthandel setzen die Städtischen Museen auf eine entgegengesetzte Strategie und sammeln antizyklisch. So beantwortet die Ausstellung die Frage, wie man mit bescheidenen öffentlichen Mitteln einer historisch gewachsenen Sammlung gerecht werden und das eigene Profil weiter ausbauen kann. Die Ausstellung wird in beiden Häusern der Städtischen Museen gezeigt und lädt die Besucher ein, ihr Lieblingswerk zu entdecken.