»Wie Findus zu Pettersson kam« von Sven Nordqvist beginnt die berührende Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft. Eines Tages erhält der alte Pettersson von seiner Nachbarin Beda Andersson einen Pappkarton, der eigentlich grüne Erbsen enthielt, nun aber ein kleines Kätzchen beherbergt. Dieses Geschenk bringt neues Leben in Petterssons einsame Existenz. Der Kater, den er Findus nennt, wächst schnell zu einem sprechenden, hoseverlangenden Begleiter heran. Ihre Abenteuer beginnen mit kleinen Erkundungstouren und dem täglichen Miteinander, das den Alltag des alten Mannes bereichert und verändert.