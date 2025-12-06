Wie Fische laufen lernten

Das kleine Bärenmädchen Eva ist traurig. Die Wölfe auf dem Spielplatz schikanieren sie und Eva hat Angst sich zu wehren.

Da erzählt ihre Mutter ihr die Geschichte von drei mutigen kleinen Lebewesen, die den Lauf der Welt verändert haben.

Der Animationsfilm zeigt auf berührende Weise die Wunder der Evolution. Komm mit auf diese faszinierende Reise und erfahre, wie alles Leben auf der Erde begonnen hat. Wie Eva wirst du erkennen, dass selbst die Allerkleinsten Großes bewirken und alles ändern können.

Ab 8 Jahren.