Wie funktionieren Social Media: Youtube, Facebook, Instagram - private Nutzung

Social Media wird immer präsenter, doch gleichzeitig stellen sich auch einige Fragen: "Was muss ich wissen?" "Sind meine Daten sicher?"

Wir stellen verschiedene, aktuelle Plattformen wie z.B. TikTok, Facebook, Instagram, Youtube und Pinterest vor. Wir schauen uns bei diesem Vortrag von Adriane Haußmann gemeinsam Inhalte an und klären auf, was die Chancen und was die Gefahren sind.

Ein Schnuppertermin an dem Sie die Möglichkeit haben einen ersten Eindruck als privater Nutzer über die verschiedenen Plattformen zu gewinnen!