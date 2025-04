Wie Gott in Frankreich lebt - Demokratiefähigkeit der Religionen und ihr Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt

Das Verhältnis von Gesellschaft und Religionen wird in Frankreich meistens juristisch beschrieben. Der Bezugspunkt ist dabei das Gesetz zur Trennung von Staat und Kirche von 1905. Es gibt aber viele weitere Facetten. Bei Baguette, Käse und Wein werden diese Aspekte, Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Deutschland und Frankreich in diesem gesellschaftlichen und theologischen Thema beschrieben und mit den Teilnehmenden diskutiert.

Es referieren und diskutieren:

Wirtschafts- und Sozialpfarrer Albrecht Knoch, absolviert derzeit eine berufsbegleitende Fortbildung an der staatlichen Politik-Hochschule „SciencesPo“ in Paris. Er gehört der Deutsch-französischen Kontaktgruppe der ACK an und war 1999-2001 Gemeindepfarrer in der Region um Montbéliard. Er hat an der „Kirchengeschichte am Oberrhein - ökumenisch und grenzüberschreitend“ (2014) und an der zweisprachigen „Gebrauchsanleitung für Freiheit. Zum Umgang mit Hassrede und Diskriminierung“ der ACK mitgearbeitet.

Dr. Stefan Seidendorf Stellvertretender Direktor und zur Zeit Geschäftsführer am Deutsch-Französischen Institut, Ludwigsburg Dr. Seidendorf hat Geschichte und Romanistik in Tübingen und Aix-en-Provence studiert, in Mannheim promoviert zu Themen der Europäischen Sozialforschung, u.a. war er Gastprofessor am Institut d’Études Politiques in Strasbourg.