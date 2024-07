Ein einzigartiger Naturraum - Wir entdecken die Schwäbische Alb

Was ist ein Biosphärengebiet? Was sind die Besonderheiten der Schwäbischen Alb? Was haben Wollpullover mit Blumenwiesen zu tun?

Das NABU-Biosphärenmobil gibt Antworten auf diese Fragen und bietet dabei seinen Besuchern jede Menge Spaß, Erlebnis und Entdeckerfreude. Ein Pavillon bietet Informationen für Groß und Klein. Mit einem Schaf-Comic werden auch die jüngsten Besucher angesprochen. Die „Entdeckerwand“, eine große Zeichnung eines Ausschnittes des Biosphärengebietes, zeigt typische Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten. Drei Entdeckerstationen laden Kinder und Eltern zum Forschen und Basteln ein.