Am Mittwoch, 19. Juni, um 19.30 Uhr liest Faisal Hamdo im Kulturhaus Würth in Künzelsau aus seinem Buch „Wie ich als Syrer in Deutschland lebe“. Im kriegsgebeutelten Aleppo arbeitete er in provisorischen Krankenhäusern, demonstrierte gegen das Assad-Regime und floh 2014 nach Deutschland. Heute ist Hamburg seine neue Heimat. Unterhaltsam erzählt er seine Geschichte – etwa vom Grammatik lernen mit Loriot – und portraitiert die Deutschen, deren Sprache ihn fasziniert und deren inniges Verhältnis zu Haustieren ihn staunen lässt. Um kostenlose Anmeldung unter reservierung@kulturhaus-wuerth.de wird gebeten. Ein Pressefoto von Faisal Hamdo finden Sie anbei, Fotohinweis: Claudia Höhne