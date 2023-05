Wie im echten Leben

Die Filmvorführung des Vereins Programmänderung e.V. findet im Juni ausnahmsweise am 2. Freitag im Monat im Medienraum des Hauses der Geschichte statt.

Die renommierte Schriftstellerin Marianne gibt allen Komfort der Pariser Kulturelite auf und reist in die Hafenstadt Caen, wo sie ein Doppelleben auf Zeit beginnt. Im Jobcenter gibt sie vor, nach einer Scheidung jede Stelle anzunehmen - Marianne will echte Drecksarbeit machen. Ihr eigentlicher Plan: Sie will ein Buch schreiben über die starken Persönlichkeiten, die diese Welt auf ihren Schultern tragen. Ein Job als Putzfrau erweist sich als Glücksfall - die Stelle bringt ihr die überwältigende Unterstützung von den Frauen, die stahlharte Putzprofis sind und echte Freundschaft können. Mit der taffen Christèle, die sich allein mit drei Kindern durchs Leben schlägt, verbindet Marianne bald eine so tiefe Freundschaft, dass ihre wahre Identität zum größten Problem wird. Sie erlebt die wirtschaftliche Verwundbarkeit und soziale Unsichtbarkeit der Frauen, entdeckt aber auch die gegenseitige Hilfe und Solidarität, die diese Arbeiterinnen im Schatten vereint.