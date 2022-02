Wie Jungen Schule schaffen! Online-Kurs

Wie wir Jungen gut durch die Schule und die wilden Jahre bringen

Bei vielen Eltern von Jungen ist Schule ein dauerndes Reizthema: Von der Motivation bis zu den Hausaufgaben, vom Chaos im Schulranzen bis zu den Noten – an vielen Stellen klemmt es, Probleme gibt es zuhauf. Doch warum tun sich viele Jungen in der Schule und mit ihr schwerer und wie kann Schule besser gelingen? Im Vortrag werden Ursachen für Jungenprobleme in der Schule erklärt und Lösungen aufgezeigt, der Part der Eltern steht dabei im Mittelpunkt: Was können Eltern tun, damit Jungen die Schule besser schaffen? Es gibt zwar (leider) kein Rezept und auch keinen Erfolgsschalter, den Eltern umlegen könnten. Aber zahlreiche, größere und kleinere Einflüsse der Eltern helfen Jungen, um gut durch die Schule zu kommen. Dabei sind unterschiedliche, mitunter auch widersprüchliche Kompetenzen, Qualitäten und Stärken gefragt. Die wichtigsten Bereiche werden in den Blick genommen, bei denen Mütter und Väter für den Schulerfolg der Jungen gefragt sind. Konkrete Handlungsvorschläge runden den Vortrag ab. Am Ende bleibt noch Zeit für Fragen, Diskussion und Ergänzungen.

Dr. Reinhard Winter ist Diplompädagoge. Er arbeitet mit Jungen, ihren Eltern und mit Menschen, die mit Jungen arbeiten, auch mit Lehrkräften in Schulen. Reinhard Winter ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter und einen Sohn.

Aktuelle Buchveröffentlichungen:

Wie Jungen Schule schaffen. Ein Ratgeber für Eltern (Beltz Verlag 2018)

Jungen brauchen klare Ansagen. Ein Ratgeber für Kindheit, Schule und die wilden Jahre (Beltz Verlag 2014)

Jungen und Pubertät. In Beziehung bleiben, wenn alles anders wird. (Beltz Verlag)

In Kooperation mit der Familienbildungsstätte.

