"Wie können Demokratien mit dem Klimawandel fertig werden?"

Die Frage, ob und weshalb unser Weltklima sich verändertund wie wir damit umgehen, polarisiert und führt zu Konfliktlinien nicht nur zwischen progressiv und konservativ, jung und alt oder Stadt und Land. Veränderungsdruck, Verlustängste und Verteilungsfragen stellen die Gesellschaft vor große Herausforderungen. Wir müssen die Folgen der globalen Erwärmung besser darstellen und Klimaschutz mit sozialer Komponente ent-wickeln. Beispiel Schweden: Die CO2-Steuer macht „die Armen reicher, die Reichen ärmer“ – und beides ohne nennenswerte Aufregung. Technologisch müssen wir die schrittweise Abkoppelung des Wohlergehens vom Res-sourcenverbrauch vorantreiben. Wir würden uns damit zugleich wieder an die technologische Weltspitze setzen, also wettbewerbsfähig bleiben. Und wir sollten bestimm-te Klimaschutzaspekte ins Grundgesetz einbauen, so dass sie nicht durch politische Stimmungslagen und Machtver-hältnisse beeinflusst werden können.