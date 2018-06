Wie kam die Venezianische Messe nach Ludwigsburg

Dozenten: Team Residenzschloss Ludwigsburg.

Herzog Carl Eugen war vor über 250 Jahren mehrere Monate auf Reise in Italien. Dort war er so begeistert vom Karneval in Venedig, dass er diesen kurzerhand in die Residenzstadt Ludwigsburg importierte. Am 19. Januar 1768 veranstaltete er auf dem Ludwigsburger Marktplatz die erste Venezianische Messe, welche zwei Wochen andauerte und von einer Verkaufsmesse für Luxuswaren, großen Theateraufführungen, Opern und Maskenbällen begleitet wurde.

Doch wer war dieser Herzog eigentlich, wie verliefen die ersten Venezianischen Messen und wie sah das ganze aus? Antworten auf diese Fragen kann man im Appartement des Herzog Carl Eugenes und im Keramikmuseum herausfinden.