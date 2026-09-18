Wie Kater Zorbas der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte

„Die Probleme einer Hafenkatze sind die Probleme aller Hafenkatzen“, verkündet der alte Restaurant-Kater Colonello, als er von dem Versprechen hört, das Kater Zorbas einer sterbenden Möwe gegeben hat.

Ölverschmiert und entkräftet ist sie auf seinem Balkon gelandet und hat im letzten Moment noch ein Ei gelegt. Aber wie soll der gutmütige schwarze Kater das Brüten übernehmen und dem Küken später das Fliegen beibringen? Eine Aufgabe, die nicht alleine zu stemmen ist. Die Hamburger Hafenkatzen halten zusammen und kümmern sich mit vereinten Kräften um den kleinen Vogel.

Fliegen ist allerdings eine sehr persönliche Entscheidung. So muss die kleine Silbermöwe erst ihr Anderssein akzeptieren und den Wunsch und Mut zu fliegen in sich selbst entdecken.

Nach vielen erfolglosen Versuchen unter der fachkundigen Anleitung des Schlaumeiers und seinem geliebten Lexikon sehen sich Zorbas und seine Katerfreunde gezwungen, ein Tabu zu brechen und einen Menschen um Hilfe zu bitten. Die Wahl fällt schließlich auf einen eigenwilligen Dichter, von dem es heißt, er könne mit Worten fliegen…

Die poetische und feinsinnige Fabel voller Humor, Herz und Tiefgang stammt aus der Feder des chilenischen Autoren Luis Sepúlveda und ist nicht zuletzt auch eine Hommage an Hamburg und sein berühmtes Hafenviertel. Sie wurde seit ihrem Erscheinen vor dreißig Jahren in 27 Sprachen übersetzt und begeistert bis heute Menschen jeden Alters auf der ganzen Welt.