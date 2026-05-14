Wie KI die Arbeitswelt verändern wird

Künstliche Intelligenz ist längst keine Zukunftsmusik mehr. Sie verändert schon heute, wie wir arbeiten, kommunizieren und Entscheidungen treffen. Doch was bedeutet das konkret für Sie und Ihren Arbeitsplatz? In diesem Vortrag sprechen wir darüber, welche Tätigkeiten künftig automatisiert werden und welche Berufe sich radikal verändern könnten. Dabei beleuchten die Referentin sowohl die Chancen, die KI bietet, als auch die Herausforderungen, die sie mit sich bringt. Sie werfen gemeinsam einen Blick darauf, wie Sie sich auf diese Veränderungen vorbereiten können und welche Fähigkeiten in Zukunft wichtiger werden.