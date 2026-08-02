Wie KI unser Leben verändert – mit Roberto Simanowski

Möglichkeiten und Gefahren der Künstlichen Intelligenz erfahren Sie im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage.

Jede Technik hat die Macht, ahnungslosen Nutzerinnen und Nutzern die eigene Logik aufzudrängen. Gewöhnen uns ChatGPT, Gemini, Claude & Co. das Lesen, Schreiben und Denken ab? Überreden sie uns zu Ansichten, die wir gar nicht haben? Entmündigen sie uns, indem sie uns so eifrig zu Diensten sind? Und wer hat eigentlich in wessen Auftrag die Sprachmaschinen erzogen?

Der Medienphilosoph und Internetexperte Roberto Simanowski will es in seinem neuen Buch Sprachmaschinen. Eine Philosophie der künstlichen Intelligenz genauer wissen und begibt sich auf die Suche nach den atemberaubenden Konsequenzen des großen Souveränitätstransfers, der gerade im Gange ist.

Im Gespräch mit der Leiterin des DHBW-Campus Bad Mergentheim, Prof. Kim Linsenmayer, wird er von den Möglichkeiten und Gefahren der KI erzählen – und aufzeigen, wie wichtig die Vermittlung von Medienkompetenz ist, um von den neuen Technologien nicht überrumpelt zu werden.

In Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach / Campus Bad Mergentheim und mit freundlicher Unterstützung der Wittenstein SE.