Wie kommt das Prickeln in den Most? - Cidre & Cider selbst gemacht

Ein Seminar rund um die Entstehung und Herstellung von schäumenden Apfelweinen aus schwäbischem Streuobst.

Wir zeigen Dir unterschiedliche Möglichkeiten wie Du deinen Most zu einem prickelnden Erlebnis machst und vermitteln Dir anschaulich welches Material Du dafür benötigst. Zusammen üben wir die sensorische Fehlererkennung, degustieren gemeinsam spannende Produkte und nehmen uns Zeit für deine Fragen. Martin Häfele ist gelernter Winzer und Oenologe und arbeitet als Dozent im Bereich der Getränketechnologie an der Fachhochschule in Wädenswil CH. Egal ob Wein, Bier, Cider oder Kombucha gilt seine Leidenschaft dabei insbesondere den fermentierten Getränken. Zusammen mit Michael Gugelfuß ist er als AlbApfel GbR seit 5 Jahren mitverantwortlich für aussergewöhnliche Cider-Kreationen.