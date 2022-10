Wie Korallen und Seeigel auf die Alb gekommen sind

Wer genau hinschaut, findet am Hohenstaufen Seeigel, um Heidenheim und Blaubeuren versteinerte Korallen.

Wie kommen diese Meerestiere auf oder besser in die Gesteine der Alb? Der Vortrag geht auf die Geografie des Erdmittelalters mit seinen Landmassen und Meeren samt der darin lebenden Tierwelt ein. Dann will er erklären, wie in Millionen Jahren das versteinerte Meer zum Mittelgebirge Schwäbische Alb wurde, das bis über 1000 Meter über den Meeresspiegel aufragt. Für Mitglieder des Naturkundevereins kostenfrei.