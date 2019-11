Wie man die Pflegezeit finanziell meistert

Vortrag von Thomas Rohr Der Kurs ist gebührenfrei, um eine Spende wird gebeten.

Im Alter gut betreut zu sein, ist für jeden wichtig. Damit das auch so eintrifft, sollte man sich rechtzeitig mit dem Thema Unterstützung und Pflege befassen. Denn vieles lässt sich frühzeitig regeln. Wo kann man welche Unterstützung in Anspruch nehmen? Welche finanziellen Belastungen können auf einen zukommen? Welche Leistungen gibt es von der gesetzlichen Pflegeversicherung? Unterstützung für Pflegebedürftige im Alltag Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung bei ambulanter oder stationärer Pflege Pflegeleistungen beantragen Mit privater Vorsorge Versorgungslücken schließen Der Referent wird im Besonderen auf die Änderungen eingehen, die die drei jüngst beschlossenen Pflegestärkungsgesetze mit sich bringen. Wie ist die Migration von drei Pflegestufen auf seit Anfang 2017 fünf Pflegegrade erfolgt? Praktische und anschauliche Beispiele sollen unsere Handlungsoptionen in diesem sensiblen Thema erläutern. Zur Person: Thomas Rohr, geboren 1968 ist Vortragsreferent beim Beratungsdienst Geld und Haushalt der S-Finanzgruppe und mit diesem Thema in ganz Südwestdeutschland, von Koblenz bis Lörrach und von Saarbrücken bis Ulm unterwegs. Als profunder Kenner der Materie versteht er es, den Zuhörern selbst schwierigste Sachverhalte anschaulich zu erklären.