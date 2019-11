Sei, wer du bist!

Vortrag von Martin Noll Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung möglich.

In unserem dauernden Versuch, es allen recht zu machen und Erwartungen zu erfüllen, verausgaben wir uns zu sehr. Unser Bestreben, alles perfekt hinzukriegen, zeigt zwar unseren guten Willen, ist aber gleichzeitig die typische Falle, in die wir tappen: Es geht nämlich nicht. Wir sind außerhalb unserer echten Möglichkeiten, wir sind nicht authentisch. Wir „schauspielern“ etwas vor, statt wirklich etwas zu „sein“. Die Veranstaltung zeigt, dass wir in unserem Wesen Chancen und Möglichkeiten mit auf die Welt bringen, die uns aber gleichzeitig, zu unserem Schutz, auch Grenzen setzen. Erst, wenn wir uns auf die Entwicklung unserer echten Möglichkeiten konzentrieren, wird unser Leben leichter und wir werden glücklicher und zufriedener.