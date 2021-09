VHS-Kurs: Wie man Nussbäume richtig schneidet

Volkshochschule Tübingen – Außenstelle Ammerbuch

Leitung: Anja Schäberle

Paulinenstr. 12/1, 72119 Ammerbuch

E-Mail: ammerbuch@vhs-tuebingen.de

Anmeldung:

Tel.: 07071 5603-29, Fax: 07071 5603-28

212-80010

Wie man Nussbäume richtig schneidet

Ralf Reuschling

Fachagrarwirt für Baumpflege und Baumsanierung

In diesem Kurs wird der richtige Schnitt eines Nussbaumes in Theorie und Praxis gezeigt. Am Beispiel Nussbaum wird erläutert, warum folgende Sichtweisen gegen eine Baumkappung sprechen. Biologische, biologisch-mechanische, wirtschaftliche und ästhetische. Der Kurs findet im Freien und bei jedem Wetter statt. Anmeldung erforderlich.