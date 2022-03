Wie schützen wir unsere Kinder vor sexualisierter Gewalt? Wie können wir sie stärken?

Als Vater oder Mutter ist man häufig in einer schwierigen Situation: einerseits möchten wir unsere Kinder schützen und vor Gefahren behüten, andererseits möchten wir die Selbständigkeit unserer Kinder fördern und sie stärken, damit sie schwierige Situationen selber gut meistern können.

Der Vortrag von Petra Sartingen (Tima e.V.) soll Eltern Mut machen, ihre Kinder auf diesem Weg zu begleiten. Am Beispiel des Themas „sexualisierte Gewalt an Kindern“ zeigt sie auf, was Mädchen und Jungen brauchen, um mit Gefahren und alltäglichen Herausforderungen selbstbewusst umgehen zu können, Grenzen setzen zu können und sich wenn nötig Hilfe holen zu können.

Informationen zur Arbeit der tima e.V. finden sie unter www.tima-ev.de

Eine Anmeldung zu diesem gebührenfreien Vortrag aus der Reihe "Eltern sein in Tübingen" ist notwendig! Sie erhalten nach Anmeldung einen Zugangscode für den Online-Vortrag.

Eine Kooperation mit dem Bündnis für Familie (BüFa) und der Universitätsstadt Tübingen.