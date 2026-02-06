Wie schaffen wir die Ernährungswende?

Wie schmeckt die Zukunft – und wie sichern wir sie? Angesichts weltweiter Krisen, geopolitischer Spannungen und global-abhängigen Lieferketten wird die Frage nach europäischen und regionalen Lösungen für unsere Ernährungssicherheit immer lauter.

Angesichts weltweiter Krisen, geopolitischer Spannungen und global-abhängigen Lieferketten wird die Frage nach europäischen und regionalen Lösungen für unsere Ernährungssicherheit immer lauter. Wie können wir unsere Lebensmittelversorgung unabhängig, stabilund bezahlbar gestalten? Welche Rolle spielen innovative Ideen des Mittelstands, die Landwirtschaft und die Wissenschaft bei der Entwicklung resilienter Ernährungssysteme?

Die EurA AG zeigt in drei spannenden Impulsen, wie die Ernährungswende konkret gelingen kann – innovativ, greifbar und genussvoll.

Peter Neudecker von der Andersfarms GmbH nimmt uns mit in die Welt der Aquaponik – ein ressourcenschonendes Kreislaufsystem, das Fischzucht und Gemüseanbau verbindet und regionaleProduktion ermöglicht.

Eskil Puhl von der Convenience GmbH präsentiert die faszinierende Kraft der Mikroalgen – und beweist: neue Lösungen können richtig gut schmecken.

Christian Zacherl vom Fraunhofer IVV stellt vor, wie aus Pflanzen neue proteinreiche Lebensmittel entstehen und wie Forschung dazu beiträgt, nachhaltige und regionale Wertschöpfungskettenzu stärken.

Lassen Sie sich visionäre Ideen buchstäblich auf der Zunge zergehen – und kosten Sie ein Stück Zukunft!